Политика

17:50 28.08.2019

В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

1 мин читать
В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

В партии "Голос" считают, что главой Киевской городской государственной администрации должно быть лицо, избранное киевлянами.

"Люди высказались за демократическую систему. Если их не устраивает работа действующего главы, они изменят его на выборах. Избранника, а не систему", - цитирует слова народного депутата от "Голоса" Киры Рудык пресс-служба партии.

Так, "Голос" предлагает законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и председателя городской государственной администрации столицы.

"Киевскую власть выбирают киевляне, и они не воспринимают разделение должностей мэра и главы КГГА. К сожалению, формально это до сих пор разрешено законодательством, но мы призываем не злоупотреблять этим. И первый законопроект, который я подам, устранит эту возможность в принципе", - отметила Рудык.

Теги: #киев #кгга #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 28.08.2019
В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

13:13 28.08.2019
"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

12:02 28.08.2019
В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

11:35 28.08.2019
В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

11:09 28.08.2019
Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

05:14 28.08.2019
28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

02:57 28.08.2019
Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

01:53 28.08.2019
Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

19:21 27.08.2019
Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

17:08 27.08.2019
Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

Болтон: Ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

ПОСЛЕДНЕЕ

Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

США обеспокоены проектом "Северный поток-2": нельзя зависеть от одного поставщика энергоресурсов - Болтон

Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

Болтон: Ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

В Берлине пока не могут назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки"

Большинство жителей оккупированного Донбасса за реинтеграцию ― немецкий центр ZOiS

РФ не просит о возвращении в G7, обсуждение продолжится - Болтон

Эксперты оценили деятельность Зеленского в первые сто дней президентства в 3,7 балла по 10-балльной шкале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА