В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

В партии "Голос" считают, что главой Киевской городской государственной администрации должно быть лицо, избранное киевлянами.

"Люди высказались за демократическую систему. Если их не устраивает работа действующего главы, они изменят его на выборах. Избранника, а не систему", - цитирует слова народного депутата от "Голоса" Киры Рудык пресс-служба партии.

Так, "Голос" предлагает законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и председателя городской государственной администрации столицы.

"Киевскую власть выбирают киевляне, и они не воспринимают разделение должностей мэра и главы КГГА. К сожалению, формально это до сих пор разрешено законодательством, но мы призываем не злоупотреблять этим. И первый законопроект, который я подам, устранит эту возможность в принципе", - отметила Рудык.