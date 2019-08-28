Политика

17:08 28.08.2019

ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

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ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду завершила регистрацию всех 424 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины. Всего зарегистрировано 424 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении на странице ЦИК в соцсети Facebook.

Было, в частности, в среду было зарегистрировано 15 народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Среди них 11 депутатов - от партии "Слуга народа", два – от партии "Голос", включая лидера партии Святослава Вакарчука и по одной – от партий "Батькивщина" и "Европейская Солидарность", включая лидера последней, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также ЦИК зарегистрировала 14 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

Таким образом, по состоянию на 28 августа ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 199, избранных в одномандатных избирательных округах на выборах 21 июля.

Всего в Верховную Раду IX созыва избраны 424 народных депутата.

Теги: #нардепы #рада #цик
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