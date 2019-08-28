США обеспокоены проектом "Северный поток-2": нельзя зависеть от одного поставщика энергоресурсов - Болтон

США выражают обеспокоенность проектом "Северный поток-2" и предостерегают страны от зависимости от одного поставщика источников энергии, отмечает советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод, и об экспорте сжиженного газа из США.

Болтон указал, что энергетическая сфера - чрезвычайно важный вопрос для США, Украины и для Европы в целом. "И приоритетом является максимальное расширение, диверсификации источников поставок энергоресурсов", - подчеркнул он.