Политика

15:33 28.08.2019

Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

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Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном встречу, посвященную обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "Нормандскому формату", - сообщается на сайте главы Украинского государства в среду днем.

Кроме того, говорится в информации, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Теги: #нормандский_формат #сша #зеленский #болтон #встреча
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