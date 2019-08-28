В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

В Конституционном суде Украины сообщили, что к ним поступило конституционное представление 51 народного депутата о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в Киеве.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи", - сообщается на сайте КС в среду.

Текст данного конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Ранее в среду мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от различных фракций обратились в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в Киеве.