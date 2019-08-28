Политика

13:57 28.08.2019

В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

1 мин читать
В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

В Конституционном суде Украины сообщили, что к ним поступило конституционное представление 51 народного депутата о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в Киеве.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи", - сообщается на сайте КС в среду.

Текст данного конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Ранее в среду мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от различных фракций обратились в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в Киеве.

Теги: #киев #конституционный_суд #нардепы #самоуправление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 28.08.2019
В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

11:35 28.08.2019
В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

11:09 28.08.2019
Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

10:13 28.08.2019
Нардепы Рады-8 обратились в КС относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве – Кличко

Нардепы Рады-8 обратились в КС относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве – Кличко

05:14 28.08.2019
28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

02:57 28.08.2019
Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

01:53 28.08.2019
Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

20:05 27.08.2019
Нардепы "Евросолидарности" и украинские общественные деятели направили Трампу и Макрону письма с призывом воздержаться от приглашения Путина на встречу G7 – Ионова

Нардепы "Евросолидарности" и украинские общественные деятели направили Трампу и Макрону письма с призывом воздержаться от приглашения Путина на встречу G7 – Ионова

19:21 27.08.2019
Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

17:08 27.08.2019
Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

Эксперты оценили деятельность Зеленского в первые сто дней президентства в 3,7 балла по 10-балльной шкале

Зеленскому доверяют 70% украинцев – соцопрос

В "Евросолидарности" призывают "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

Коломойский: возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство жителей оккупированного Донбасса за реинтеграцию ― немецкий центр ZOiS

"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

РФ не просит о возвращении в G7, обсуждение продолжится - Болтон

Эксперты оценили деятельность Зеленского в первые сто дней президентства в 3,7 балла по 10-балльной шкале

Зеленскому доверяют 70% украинцев – соцопрос

Джонсон планирует попросить Елизавету II приостановить работу парламента - ТВ

Коломойский допускает взаимозачет долгов Украины и РФ

В "Евросолидарности" призывают "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

Киселевский и Пидласа станут заместителями главы комитета ВР по экономразвитию, Тарута – первый зам

Коломойский: возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА