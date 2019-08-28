Политика

13:13 28.08.2019

"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

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"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

Партия "Голос" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" с требованием не допустить избрания главой Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича.

"В частности, представитель партии"Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе", - говорится в заявлении "Голоса" в официальном Телеграм-канале.

По мнению партии, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая "притесняла свободу слова в Украине" - недопустимо.

"Мы настоятельно призываем партию "Слуга народ"» пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - считают в политсиле.

Теги: #комитет #опзж #шуфрич #рада #голос
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