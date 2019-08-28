Политика

13:04 28.08.2019

Эксперты оценили деятельность Зеленского в первые сто дней президентства в 3,7 балла по 10-балльной шкале

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Эксперты оценили деятельность Зеленского в первые сто дней президентства в 3,7 балла по 10-балльной шкале

Экспертный опрос "100 дней президента Владимира Зеленского", проведенный фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива 19-26 августа, презентован в среду в Киеве.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 51 эксперт, главный успех Зеленского в первые 100 дней – роспуск парламента и дальнейший успех партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, что позволило сформировать однопартийное большинство.

Эксперты также отмечают внешнеполитические усилия президента: первые зарубежные поездки, налаживание контактов с лидерами стран Евросоюза, Канады, запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Среди успехов названы также инициативы Зеленского по мирному процессу на Донбассе: активизация Минского процесса, усилия по проведению переговоров в "Нормандском формате", определенные сдвиги в вопросе обмена заложниками.

К неудачам президента эксперты относят отдельные кадровые назначения и назначения на государственные должности по принципу личного знакомства и лояльности, а не профессионализма. То же касается и включения людей с неоднозначной репутацией в партийный список "Слуги народа".

Отмечают эксперты и внешнеполитические неудачи - в частности, недостаточность усилий по противодействию возвращения России в ПАСЕ, отсутствие инициативы по ужесточению санкций против РФ за невыполнение решения об освобождении украинских моряков и выдачу паспортов в оккупированном Донбассе.

Также к неудачам относят и стиль его поведения во время публичных встреч в регионах и неэффективность шагов по прекращению огня на Донбассе.

Эксперты считают, что основная задача Зеленского - противостояние агрессии России всеми дипломатическими методами, в том числе усиление санкций против России, сохранение "антипутинской" коалиции для освобождения Донбасса и Крыма, а также украинских политзаключенных и пленных.

Для сравнения, первые 100 дней президента Петра Порошенка были оценены экспертами в 6,3 балла. Деятельность сбежавшего впоследствии Виктора Януковича в 2010 году за аналогичный период эксперты оценили в 2,7 балла.

Теги: #деминициативы #зеленский #эксперты #соцопрос
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