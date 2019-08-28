Политика

12:39 28.08.2019

Зеленскому доверяют 70% украинцев – соцопрос

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Зеленскому доверяют 70% украинцев – соцопрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Медовый месяц" Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50… Это наивысший результат", - сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.

По ее словам, согласно исследованию, позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского – Дмитрий Разумков - у которого баланс доверия +25, Андрей Богдан тоже имеет +5.

"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной Рады , то у них баланс доверия-недоверия негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко – 35, Юлия Тимошенко – 63 и Петр Порошенко – 72. Это баланс, то есть насколько недоверие превышает доверие", - отметила Бекешкина.

Теги: #деминициативы #политики #соцопрос
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