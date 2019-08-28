Политика

12:30 28.08.2019

Джонсон планирует попросить Елизавету II приостановить работу парламента - ТВ

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Джонсон планирует попросить Елизавету II приостановить работу парламента - ТВ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу британского парламента, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, этот шаг должен будет помочь премьеру реализовать его внутриполитическую повестку.

Sky News отмечает, что Джонсон хотел бы приостановить работу парламента с 9 сентября до 14 октября, когда Елизавета II, как ожидается, выступит с речью, и примерно за две недели до даты выхода Великобритании из ЕС.

В свою очередь телерадиокорпорация BBC отмечает, что правительство намеревается приостановить работу парламента с середины сентября: это означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный "жесткий" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Однако Sky News отмечает, что, по-видимому, не все члены кабмина Джонсона осведомлены о его планах.

Источники отмечают, что, тем не менее, у депутатов все равно будет достаточно возможностей обсудить Brexit - до и перед саммитом ЕС, запланированным на 17 октября.

Sky News также сообщает, что политические противники премьера будут рассматривать его действия как попытку помешать оппозиции Джонсону предотвратить "жесткий" Brexit.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал сделать "все необходимое", чтобы предотвратить "жесткий" Brexit.

Теги: #великобритания #джонсон #парламент
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