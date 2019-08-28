Коломойский допускает взаимозачет долгов Украины и РФ

Юристы работают над возможностью списать долги Украины перед Российской Федерацией или российскими компаниями в рамках исполнения решений международных судов, выигранных Украиной и украинскими компаниями у РФ в спорах о понесенном ущербе в Крыму, сообщил один инициатор таких споров, экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

"Сейчас работают юристы над тем, чтобы долг Украины, который существует, за которые Украина судится. Там миллиарды по обязательствам перед РФ, или, например, 110 млн (долларов - ИФ) за "Татнафту", возможно, после победы в судах удастся законно списать. Непростая задача, но реализуемая", – сказал он в интервью "Цензору".

По его словам, альтернатива такого погашению долгов – работа по аресту российских активов за рубежом.

Коломойский напомнил, что первым начинал судиться с РФ из-за понесенного в результате аннексии Крыма ущерба, но сейчас подобные споры в международных судах ведут компании Рината Ахметова, государственные ПриватБанк, Ощадбанк.

Как сообщалось, экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и еще 18 компаний, которые подали подобный иск в июне 2015 года, первыми добились позитивного решения: Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. Libor+1% сложных процентов ежегодно. В настоящее время истцы добиваются выполнения этого решения в Украине, получив позитивные вердикты вплоть до Верховного суда.

По итогам другого решения международного арбитража в ноябре прошлого года Ощадбанк заявил о сумме возмещения $1,3 млрд и начислении $97 тыс. процентов в каждый последующий день.

Затем в феврале этого года стало известно о позитивном частичном арбитражном решении арбитража еще по двум делам против РФ: ПриватБанка и ООО "Финансовая компания "Финилон", а также Коломойского и ООО "Аэропорт Бельбек", которые были инициированы в первой половине 2015 года (тогда Коломойский еще был совладельцем банка). В случае ПриватБанка финучреждение оценивает свой ущерб в более чем $1 млрд, однако вопрос о размере возмещения оставлен на следующий этап арбитражного разбирательства.

Коломойский в иске заявлял, что РФ нарушила свои обязательства по российско-украинскому соглашению, лишив истцов прав собственности и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта "Бельбек" в Крыму. В случае ПриватБанка РФ обвиняется в принятии мер, которые не позволили истцам продолжить свой банковский бизнес в Крыму.

"Там где я есть, и там, где меня нет, но я понимаю о юридических процессах - там под $2 млрд сумма убытков. Кстати, ПриватБанк тоже судится – у них иск больше, чем 1 миллиард (долларов – ИФ). В разных странах идет рассмотрение. Вот я знаю, что в Швейцарии потерпели серьезное фиаско россияне", – сказал экс-владелец ПриватБанка "Цензору".

Помимо того в начале марта этого года "Нафтогаз Украины" сообщил, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму. Стоимость утраченных активов украинская компания оценивает в сумму до $5 млрд, но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое ожидается еще в этом году, а решение о сумме компенсации – в следующем.

В Гаагском арбитраже рассматривается еще несколько подобных дел к РФ, в частности, "Укрнафты" и ООО "Стабил"; ООО "Лугзор", "Днипроазота" и других.

Россия сначала игнорировала эти судебные разбирательства, однако в этом году изменила свою позицию. Глава Минюста РФ Александр Коновалов в мае сообщил, что Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести.

С другой стороны продолжается судебный спор в британских судах по еврооблигациям, выпущенным Украиной в 2013 году на $3 млрд и выкупленным Россией. Ожидается, что Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по этому делу на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года.

Помимо того, Украина проиграла "Татнефти" арбитражное разбирательство, начатое еще в 2008 году, в споре о потере инвестиций российской компании в "Укртатнафту", одним из владельцев которой сейчас является Коломойский. В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. С тех пор Украина в международных судах пытается оспорить данное решение, однако без особых успехов, не считая выигранного времени. В частности, в 2018 году лондонский суд отклонил апелляцию Украины и присудил возместить "Татнефти" судебные издержки, в результате общая сумма возмещения в пользу российской компании выросла до $146 млн. В настоящее время завершаются судебные тяжбы об исполнении решения международного суда по спору с "Татнефтью" в России.