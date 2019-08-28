Киселевский и Пидласа станут заместителями главы комитета ВР по экономразвитию, Тарута – первый зам

Народные депутаты Дмитрий Киселевский и Роксолана Пидласа ("Слуга народа") избраны заместителями главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию, первым замом избран Сергей Тарута от "Батькивщины".

Как сообщила Пидласа агентству "Интерфакс-Украина", секретарем комитета по экономразвитию избран Ярослав Рущишин ("Голос")

"Это то, что вчера проголосовала подготовительная депутатская группа", – сказала Роксолана Пидласа.