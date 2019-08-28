Политика

11:03 28.08.2019

Коломойский: возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате

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Коломойский: возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает возможным выполнение Минских договоренностей "в новом формате", без конституционного закрепления особого статуса Донбасса.

"Теперь возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".

На вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе для Донбасса?, бизнесмен заявил: "Первое – прекращение огня, обмен пленных – большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14-15-го годов. Второе: проведения выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам".

"Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в Конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то Украинская держава перестанет существовать. Поэтому, в-четвертых, заменить в Минском соглашении обязательства по внесению изменений в Конституцию на 5- летний закон об особом статусе Донбасса", - подчеркнул Коломойский.

"Провели выборы, на следующий день началась передача контроля над границей, а через 30 дней она закончилась. За 2 месяца до выборов можно принять закон об особом статусе и сказать, что он действует 5 лет, переходной период реинтеграции, потому что многие вещи, которые написаны в особом статусе, они уже в остальной Украине уже существуют де-факто и де-юре. То, что мы называем децентрализацией. Ну так хрен с ними, пусть они проведут свои сраные выборы - ведь мы там в них будем участвовать по украинским законам, доступ будет у наших СМИ. Например, "Слуга народа" наверняка может участвовать, посмотрим, кто популярней окажется на Донбассе – Путин или Зеленский? "Голос" с Вакарчуком пойдет, Тимошенко, "Оппозиционный блок - За життя". Нам не надо бояться выборов", - заявил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что "россияне должны уйти и забрать всех преступников с собой". "В Минских соглашениях прописана амнистия, это надо выполнять. Но те, кто воевал и помогал оккупантам, у кого руки по локоть в крови, которые мародерили, пытали пленных, насиловали женщин - им надо свалить, для них пощады не будет, амнистия на них не распространяется. Россия должна весь этот мотлох забрать себе, если нет – пусть используют время и по-тихому от них избавляются, также как они убрали Захарченко, Беднова, Мозгового и остальных…", - сказал Коломойский.

Он считает, что отказ от изменений в Конституцию будет "пробным шаром для россиян". "Для них это ничего не значит. Они прекрасно понимают, что Конституция меняться не будет. Никакой федерализации не может быть, после захвата автономного Крыма. Тот, кто выступает за федерализацию Украины – Бойко, Медведчук - это предатели", - заявил Коломойский.

Теги: #рф #донбасс #путин #коломойский
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