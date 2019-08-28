Политика

10:13 28.08.2019

Нардепы Рады-8 обратились в КС относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве – Кличко

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Нардепы Рады-8 обратились в КС относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве – Кличко

 Народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от различных фракций обратились в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в Киеве, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Конституцией Украины определено, что в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление в Украине с особенностями, которые устанавливает "Закон о столице". Статьей 141 Конституции предусмотрено, что территориальная громада на открытых и прямых выборах избирает мэра, который председательствует на заседаниях совета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет. Конституционный суд Украины еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что Киевский городской голова, избранный громадой, должен быть назначен и главой киевской городской государственной администрации. То есть, назначение исключительно киевского городского головы на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения киевским городским головой "ex officio" своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины", - приводит в среду утром пресс-служба Кличко текст конституционного представления.

В представлении объясняется, что по этому же примеру, прямой нормой Конституции определено, что главой Совета национальной безопасности и обороны является президент Украины. Но, несмотря на то, что указанные нормы являются нормами прямого действия, отдельные должностные лица в государстве пытаются донести обществу искаженную информацию, чтобы фактически отобрать в столице местное самоуправление и управлять ею "в ручном режиме".

"Никакие изменения в законы, совершенные во времена Януковича, не содержат правовой новизны по сравнению с 2003 годом и тем более не могут отменять или сужать гарантии, определенные местному самоуправлению Конституцией Украины. Решения Конституционного суда Украины является окончательным и не подлежат дальнейшему обжалованию или отмене", - отмечается в представлении.

Народные избранники обращают внимание и на то, что Основной закон Украины устанавливает разные даты выборов президента Украины и городских голов. А это делает невозможным установление юридической связи между прекращением полномочий избранного Киевского городского головы и назначенного главы КГГА. К тому же, на законодательном уровне практически невозможно осуществить эффективное распределение полномочий между законодательным и исполнительным органами столичной власти и их управленцами.

"Распределение самоуправляющихся полномочий Киевского городского головы и исполнительного органа Киевского городского совета и полномочий по реализации государственной политики главы Киевской городской государственной администрации и Киевской городской государственной администрации никак не может уменьшать закрепленных сейчас и гарантированные государством права самоуправления и возможности их реализации. Более того, на законодательном уровне практически невозможно исчерпывающе и однозначно, с соблюдением принципа правовой определенности, осуществить эффективное распределение указанных полномочий между двумя центрами принятия решений на одной и той же территории и одних и тех же вопросов жизнедеятельности, о чем свидетельствуют и положения статей 118, 143 Конституции Украины", - говорится в конституционном представлении.

Так, представление призвано раз и навсегда урегулировать ряд вопросов, которые непосредственно вытекают из предписаний Основного закона Украины.

"Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционным, недемократическим и противоречит сути самоуправления. И дело не в фамилиях, не в том, что Кличко держится за какие кресла. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - "Законом о столице". И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и "Закона о столице", четко сказал, что главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы", - приводит комментарий Кличко по обращению нардепов в КС пресс-служба мэра.

Теги: #кличко #конституционный_суд #самоуправление #депутаты
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