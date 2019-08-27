Политика

20:25 27.08.2019

Конгрессмены вновь призвали Трампа ввести санкции против Турции после старта второго этапа поставок С-400 Анкаре

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Конгрессмены вновь призвали Трампа ввести санкции против Турции после старта второго этапа поставок С-400 Анкаре

Комитет по иностранным делам палаты представителей США на фоне новых поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции в отношении Анкары, говорится во вторник в заявлении комитета в Twitter.

"Президент Трамп, вам следует ввести санкции против Турции за покупку системы ПВО С-400, как того требует американский закон" - говорится в сообщении.

"Интересам Турции лучше всего служит партнерство с США, а не с Кремлем", - отметили конгрессмены.

Ранее в этом комитете палаты представителей уже призывали ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.

Так, в мае двухпартийная группа законодателей из комитета по иностранным делам внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от закупок у России зенитных ракетных систем С-400.

Первый российский самолет с компонентами второй батареи ЗРС С-400 прибыл во вторник в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем.

Поставки второй партии С-400 будут продолжаться примерно месяц, отметили в Минобороны Турции.

В июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителя-бомбардировщиках F-35.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции С-400.

Теги: #сша #турция #санкции #призыв
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