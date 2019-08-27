Политика

20:05 27.08.2019

Нардепы "Евросолидарности" и украинские общественные деятели направили Трампу и Макрону письма с призывом воздержаться от приглашения Путина на встречу G7 – Ионова

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Нардепы "Евросолидарности" и украинские общественные деятели направили Трампу и Макрону письма с призывом воздержаться от приглашения Путина на встречу G7 – Ионова

Новоизбранные народные депутаты от партии "Европейская солидарность", депутаты украинского парламента VIII созыва обратились к президентам Франции Эмманюэлю Макрону и США Дональду Трампу с письмами, в котором выразили надежду, что их страны останутся партнерами Украины, и не будут умиротворять агрессора – Российскую Федерацию, приглашая ее лидера на встречу G7.

"Мы направили письма посольствам Франции и США в Украине", - рассказала агентству "Интерфакс- Украина" избранный народный депутат от партии "Евросолидарность" Мария Ионова.

Как рассказала Ионова, в письмах приводятся факты и доказательства, что президента РФ Владимира Путина нельзя приглашать на следующую встречу G7.

"Мы перечислили все резолюции, все решения Европейского парламента, перечислили все бесчинства Российской Федерации, Путина. Сказали, что нельзя с одной стороны говорить, что вы – друг Украины, а с другой стороны – приглашать агрессора", - отметила она.

Ионова отметила, что руководители США и Франции должны знать и понимать, что Украина и впредь будет отстаивать свои интересы и бороться за них.

Она также сообщила, что под письмами стоят подписи, в том числе ее, председателя Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия, первого вице-спикера Ирины Геращенко, руководителя комитета иностранных дел Анны Гопко, министра по делам ветеранов Ирины Фриз, вице-премьера по европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, ряда общественных деятелей.

Теги: #сша #россия #нардепы #франция #письмо
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