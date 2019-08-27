Политика

18:23 27.08.2019

"Евросолидарность" выдвинет Мустафу Джемилева на должность вице-спикера Рады

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"Евросолидарность" выдвинет Мустафу Джемилева на должность вице-спикера Рады

 Избранные народными депутатами Верховной Рады IX созыва от партии "Европейская солидарность" на заседании решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа, действующего народного депутата Украины Мустафы Джемилева на должность вице-спикера новоизбранной Верховной Рады, сообщил представитель "Евросолидарности" Артур Герасимов.

"Сегодня состоялось заседание (будущей - ИФ) фракции партии "Европейская солидарность", политической силы (пятого президента Украины – ИФ) Петра Порошенко. И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", - сообщил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, эта позиция "Евросолидарности" доведена коллегам по работе в парламенте, письменно соответствующее представление передали руководителю подготовительной группы, во вторник этот вопрос может быть рассмотрен.

Теги: #вице_спикер #рада #джемилев #кадры
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