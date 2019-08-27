Политика

18:21 27.08.2019

В "Слуге народа" не планируют отменять призыв в армию

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Партия "Слуга Народа" не планирует отменять призыв на срочную службу, оставив форму комплектовании армии смешанной, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - сказала Коваленко в интервью интернет-изданию "Lb.ua", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос относительно возможности перехода на контрактную армию.

Она добавила, что также планируется внесение изменений в законы "О нацбезопасности ", "О государственной тайне" и "О Вооруженных силах Украины".

Теги: #армия #призыв #слуга_народа
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