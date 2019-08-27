Политика

18:20 27.08.2019

Болтон планирует обсудить с властями Украины опасность сотрудничества с инвесторами из Китая – СМИ

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Болтон планирует обсудить с властями Украины опасность сотрудничества с инвесторами из Китая – СМИ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон постарается убедить власти Украины в опасности сотрудничества с китайскими инвесторами в чувствительных секторах, сообщает интернет-издание "Европейская правда".

"Мы планируем говорить о ряде транзакций, я не хочу концентрироваться на одной", - сказал он в комментарии изданию во время визита в Украину.

Советник по вопросам нацбезопасности США ожидает, что украинская власть учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах. "Украина будет принимать свое решение, но возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан", - пояснил он.

Болтон напомнил, что в США, как и в Украине, существует система одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, и исходят из принципа, согласно которому контракты, угрожающие нацбезопасности, блокируются. "Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам", - отметил он.

"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути", и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции", - подчеркнул советник по нацбезопасности США.

В то же время Болтон отказался комментировать вопросы о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут навредить самой Украине. Он также особо отметил вероятной коррупционной составляющей вопроса: "Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят".

По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation. Издание отмечает, что соглашение по "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной мощи. Приобретение компании "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Пекином, которое Вашингтон пытается сдержать путем введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.

Теги: #мотор_сич #болтон #сша
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