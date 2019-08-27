Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, уверен Парубий

Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.

"Сенсорная клавиша работает, аппарат предпринял все необходимые действия, и программное обеспечение, и фактически она сегодня работает. Но уже новое руководство Верховной Рады новой каденции будет принимать решение: будут пользоваться сенсорной клавишей, персональным голосованием или будут пользоваться тем способом, которым пользовалась действующая каденция", - сказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве.

Он также подчеркнул, что все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.

При этом Парубий отметил, что необходимости вносить изменения в Регламент Верховной Рады нет.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в Верховной Раде провоходили следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада".

"ГБР (Государственное бюро расследований – ИФ) расследует уголовное производство по ст.363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем - ИФ). Фактически внедряли несертифицированную продукцию", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах во вторник.

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".

Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.