Политика

14:05 27.08.2019

Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, уверен Парубий

1 мин читать
Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, уверен Парубий

Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.

"Сенсорная клавиша работает, аппарат предпринял все необходимые действия, и программное обеспечение, и фактически она сегодня работает. Но уже новое руководство Верховной Рады новой каденции будет принимать решение: будут пользоваться сенсорной клавишей, персональным голосованием или будут пользоваться тем способом, которым пользовалась действующая каденция", - сказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве.

Он также подчеркнул, что все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.

При этом Парубий отметил, что необходимости вносить изменения в Регламент Верховной Рады нет.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в Верховной Раде провоходили следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада".

"ГБР (Государственное бюро расследований – ИФ) расследует уголовное производство по ст.363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем - ИФ). Фактически внедряли несертифицированную продукцию", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах во вторник.

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".

Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

Теги: #голосование #парубий #рада #система
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 27.08.2019
Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада" – источник

Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада" – источник

12:04 27.08.2019
СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде перед запуском обновленной системы голосования – Парубий

СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде перед запуском обновленной системы голосования – Парубий

11:57 27.08.2019
КИУ призывает Верховную Раду осудить проведения местных выборов в Крыму

КИУ призывает Верховную Раду осудить проведения местных выборов в Крыму

11:02 27.08.2019
"Евросолидарность" предложит свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады и в руководство комитета по временно оккупированным территориям

"Евросолидарность" предложит свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады и в руководство комитета по временно оккупированным территориям

10:45 27.08.2019
Лубинец координирует работу по формированию фракции из "мажоритарщиков", утверждает Шуфрич

Лубинец координирует работу по формированию фракции из "мажоритарщиков", утверждает Шуфрич

17:03 24.08.2019
Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

16:16 20.08.2019
Руководство фракции "Голос" будет названо 29 августа – Юрчишин

Руководство фракции "Голос" будет названо 29 августа – Юрчишин

15:56 20.08.2019
Стефанчук может быть первым вице-спикером Рады и представителем президента в парламенте одновременно – Разумков

Стефанчук может быть первым вице-спикером Рады и представителем президента в парламенте одновременно – Разумков

15:45 20.08.2019
"Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады

"Голос" отказался от поста вице-спикера Верховной Рады

15:16 20.08.2019
В "Евросолидарности" недоумевают из-за подхода партии "Слуга народа" к регулированию числа нардепов в комитетах

В "Евросолидарности" недоумевают из-за подхода партии "Слуга народа" к регулированию числа нардепов в комитетах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде перед запуском обновленной системы голосования – Парубий

КИУ призывает Верховную Раду осудить проведения местных выборов в Крыму

Лубинец координирует работу по формированию фракции из "мажоритарщиков", утверждает Шуфрич

ОПЗЖ еще думает, возглавить ли комитет Рады по свободе слова – Рабинович

Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер лейбористов Корбин обещает предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения

ОПЗЖ еще думает, возглавить ли комитет Рады по свободе слова – Рабинович

Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit

Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

Макрон: Консенсуса по возвращению РФ в G8 нет, но страна-организатор саммита может звать ее в качестве гостя

Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

Канада против возвращения РФ к G8

Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

Трамп хотел бы провести следующий саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА