Политика

11:02 27.08.2019

"Евросолидарность" предложит свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады и в руководство комитета по временно оккупированным территориям

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"Евросолидарность" предложит свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады и в руководство комитета по временно оккупированным территориям

Партия "Европейская солидарность" выдвинет своего представителя на должность вице-спикера Верховной Рады 9-го созыва, а также предложила назначить Ахтема Чийгоза главой комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель "Евросолидарности" в подготовительной группе Артур Герасимов.

"Сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера (очевидно, имелось в виду на пост вице-спикера – ИФ). Сегодня состоится заседание фракции. после этого определенную кандидатуру мы подадим письменно руководству подготовительной группы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Кроме того, Герасимов сообщил, что на консультациях во вторник "Евросолидарность" предложила назначить своего представителя Ахтема Чийгоза руководителем комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, национальных меньшинство и межнациональных отношений.

Теги: #рада #евросолидарность
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