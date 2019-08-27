Лубинец координирует работу по формированию фракции из "мажоритарщиков", утверждает Шуфрич

Избранный народным депутатом по мажоритарному округу (№60) Дмитрий Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва мз числа мажоритарщиков, сообщил народный депутат Нестор Шуфрич.

"Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич журналистам во вторник в Киеве.

По просьбе агентства он уточнил, что координирует эту работу нардеп уходящего созыва, избранный в Раду 9-го созыва Дмитрий Лубинец.

"Он говорит, что будет 20 (нардепов в группе - ИФ), а, может, и 30. Но мы пока не видим и 12", - отметил Шуфрич, который работает в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко".

Лубинец на внеочередных выборах в Верховную Раду был самовыдвиженцем. Его ближайшим соперником в округе 60 (Волноваха Донецкой области) был продюсер телеканала "112. Украина" Артем Марчевский, который выдвигался от ОПЗЖ.