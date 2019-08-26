США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

США готовы к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", комментируя возможное расширение нормандского формата за счет США и Великобритании.

Волкер также признал, что дело не в форматах, а в политической воле России выполнить Минские договоренности.

При этом он добавил, что Вашингтон удовлетворен работой существующего формата.

Говоря о вопросе возвращения России в G8, Волкер рассказал, что он не будет рассматриваться, пока не будет прогресса в урегулировании ситуации в Украине.

"Это вопрос не будет рассматриваться немедленно, но - да, будет одним из насущных, если будет прогресс. В 2014 году Россию исключили из клуба G8 - именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества. Но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время", - пояснил дипломат.