Политика

20:06 26.08.2019

США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

1 мин читать
США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

США готовы к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", комментируя возможное расширение нормандского формата за счет США и Великобритании.

Волкер также признал, что дело не в форматах, а в политической воле России выполнить Минские договоренности.

При этом он добавил, что Вашингтон удовлетворен работой существующего формата.

Говоря о вопросе возвращения России в G8, Волкер рассказал, что он не будет рассматриваться, пока не будет прогресса в урегулировании ситуации в Украине.

"Это вопрос не будет рассматриваться немедленно, но - да, будет одним из насущных, если будет прогресс. В 2014 году Россию исключили из клуба G8 - именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества.  Но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время", - пояснил дипломат.

Теги: #сша #украина #волкер #норманский_формат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:54 26.08.2019
Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

20:19 26.08.2019
Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

20:14 26.08.2019
На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

19:35 26.08.2019
Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

19:19 26.08.2019
В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

11:44 26.08.2019
В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

10:59 26.08.2019
Китай хочет заключить торговую сделку – Трамп

Китай хочет заключить торговую сделку – Трамп

10:38 26.08.2019
Москалькова вернулась из Киева в Москву

Москалькова вернулась из Киева в Москву

08:10 26.08.2019
Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

02:52 26.08.2019
США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Франция и Германия рассчитывают на результативность саммита в нормандском формате

Канада против возвращения РФ к G8

Герасимов увидел "прообраз" коалиции в Раде: "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"

Руководитель ОП Богдан: В свободное от работы время куда хочу – туда иду

Участники саммита "Группы семи" разошлись во мнениях относительно возможности восстановления РФ в G8 – Трамп

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон: Консенсуса по возвращению РФ в G8 нет, но страна-организатор саммита может звать ее в качестве гостя

Канада против возвращения РФ к G8

Трамп хотел бы провести следующий саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами

Туск отметил некоторый прогресс G7 в решении важнейших мировых вопросов

Украина должна на саммите НАТО в декабре "предельно ясно" поставить вопрос о ПДЧ - Порошенко

Распределение руководящих постов в комитетах Рады пока "очень предварительное", подчеркивают в "Голосе"

Подготовительная группа решила создать временную спецкомиссию по вопросам ветеранов во главе с Яной Зинкевич – Герасимов

Герасимов увидел "прообраз" коалиции в Раде: "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"

Оппозиции предложили возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов – лидер партии "Слуга народа"

Руководитель ОП Богдан: В свободное от работы время куда хочу – туда иду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА