Политика

19:53 26.08.2019

Канада против возвращения РФ к G8

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Канада против возвращения РФ к G8

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", - заявил Трюдо на пресс-конференции, которую транслирует CBC News.

"России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8 - ИФ) в 2014 году", - сказал канадский премьер.

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию". 

Теги: #g7 #россия #канада #участие
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