Туск отметил некоторый прогресс G7 в решении важнейших мировых вопросов
Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".
"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - написал Туск в понедельник в своем "Твиттере".
Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".
В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".
Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.