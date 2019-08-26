Политика

15:07 26.08.2019

Распределение руководящих постов в комитетах Рады пока "очень предварительное", подчеркивают в "Голосе"

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Распределение руководящих постов в комитетах Рады пока "очень предварительное", подчеркивают в "Голосе"

Представитель партии "Голос" Ярослав Железняк не подтвердил, что 15 членов его политической силы возглавят комитеты Верховной Рады.

"Не важно "Голосу" или "Батькивщине", потому что ни та, ни другая информация не отвечает действительности. Это очень предварительно (распределение руководящих постов в комитетах – ИФ), поэтому, если говорить о нашей фракции: я точно уверен, что там не такое количество, наверное, будет", - сказал Железняк журналистам в понедельник в Киеве по окончании заседания подготовительной группы.

Ранее в понедельник сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Голос" предложили руководство в 15 комитетах.

В свою очередь лидер партии "Слуга народа" и пока единственный претендент на пост спикера парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в понедельник не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал Разумков.

Теги: #верховная_рада #голос
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