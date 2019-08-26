Политика

14:10 26.08.2019

Оппозиции предложили возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов – лидер партии "Слуга народа"

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Оппозиции предложили возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов – лидер партии "Слуга народа"

Будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов, заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция -другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства. То, что мы предлагаем в качестве руководящих должностей в комитетах, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы словам, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов", - сказал Разумков журналистам по окончании работы подготовительной группы в понедельник в Киеве.

Он отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, избранной на внеочередных выборах 21 июля, назначено на 29 августа.

Теги: #разумков #слуга_народа
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