Политика

13:44 26.08.2019

"Оппозиционной платформе – За жизнь" предложили возглавить комитет по свободе слова - Рабинович

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"Оппозиционной платформе – За жизнь" предложили возглавить комитет по свободе слова - Рабинович

Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили возглавить комитет Верховной Рады по свободе слова, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

"Нам предложен один комитет – по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Рабинович также высказал личное мнение о том, что партия "Оппозиционная платформа- За жизнь" должна бойкотировать это предложение и не возглавлять ни один из парламентских комитетов."Я считаю, что нам надо принимать решение бойкотировать вот эту систему и подачки эти не брать", - отметил он, подчеркнув, что это его личное мнение и партия на этот счет проведет консультации.

Кроме того, Рабинович утверждает, что представителям партии "Голос" предложили возглавить 15 комитетов. "Больше всего руководящих постов получил "Голос" – 15. То есть каждый член фракции у них - уже руководитель. И большое количество практически ключевых постов получили внефракционные, неизвестные никому вообще", - сказал он.

Теги: #оппозиционная_платформа #рабинович
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