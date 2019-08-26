Политика

13:44 26.08.2019

Руководитель ОП Богдан: В свободное от работы время куда хочу – туда иду

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Руководитель ОП Богдан: В свободное от работы время куда хочу – туда иду

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что свободное от работы время может проводить по своему усмотрению.

"В свободное от работы время куда хочу – туда иду: хочу на свадьбу в Сен-Тропе, хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого вам не понять)", - написал Богдан в Фейсбуке в понедельник.

Он проиллюстрировал свое сообщение постом четырехлетней давности – на фотографиях запечатлено, что Богдан находится в Песках среди украинских военных.

Как сообщали СМИ, руководитель Офиса президента не присутствовал на мероприятиях по случаю Дня Независимости, так как отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе (Франция).

Теги: #богдан
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