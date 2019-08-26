Политика

13:29 26.08.2019

Участники саммита "Группы семи" разошлись во мнениях относительно возможности восстановления РФ в G8 – Трамп

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Участники саммита "Группы семи" разошлись во мнениях относительно возможности восстановления РФ в G8 – Трамп

Участники саммита G7 в Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в формате G8, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"У нас был разговор насчет России. Мое мнение - сказать "да" (на возвращение России в G8 - ИФ), некоторые со мной не согласились, другие - наоборот", - сказал он на полях саммита "Группы семи" в Биаррице после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он уточнил, что в настоящий момент не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.

Накануне Трамп сообщил журналистам, вопрос о возвращении России в "Группу восьми" обсуждается.

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.

По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

Теги: #g7 #рф #трамп
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