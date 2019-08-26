Политика

12:53 26.08.2019

Порошенко заявляет о попытках информационных атак на армию, язык и веру

1 мин читать
Порошенко заявляет о попытках информационных атак на армию, язык и веру

Пятый президент Украины Петр Порошенко констатирует, что в настоящее время предпринимаются попытки осуществления атак в информационном пространстве, в частности, атаки на армию, церковь и язык.

"К сожалению, сейчас мы имеем огромное количество атак, в том числе со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Это является элементом гибридной войны", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

По его словам, сейчас идет атака на армию - "в условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих", что нельзя допустить, "это крайне опасно".

"Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в том числе делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины - единственной церкви украинской. Это нельзя допустить", - продолжил Порошенко.

Кроме того, отметил пятый президент, происходит атака на украинский язык. "Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, планы ввести, пока что в отдельных регионах, второй официальный язык", - сказал он.

"Это будет иметь разрушительные последствия для государства", - опасается Порошенко.

Теги: #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 25.08.2019
Продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций обсудили Порошенко и Волкер

Продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций обсудили Порошенко и Волкер

17:03 24.08.2019
Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

11:54 24.08.2019
Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском оборе и чествовании памяти погибших воинов

Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском оборе и чествовании памяти погибших воинов

22:17 23.08.2019
Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

17:30 23.08.2019
Порошенко в День памяти жертв сталинизма и нацизма: Наш моральный долг – не допустить повторения подобных преступлений

Порошенко в День памяти жертв сталинизма и нацизма: Наш моральный долг – не допустить повторения подобных преступлений

12:39 22.08.2019
ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

10:31 22.08.2019
Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

09:52 21.08.2019
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

17:38 15.08.2019
Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

10:48 14.08.2019
Порошенко надеется, что нардепы не ликвидируют комитет Рады по делам ветеранов

Порошенко надеется, что нардепы не ликвидируют комитет Рады по делам ветеранов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Участники саммита "Группы семи" разошлись во мнениях относительно возможности восстановления РФ в G8 – Трамп

Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

Президент Евросовета Туск рекомендует "Большой семерке" пригласить на следующую встречу не Россию, а Украину в качестве гостя

Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура известила Канаду об отсутствии оснований для санкций в отношении Портнова

Участники саммита "Группы семи" разошлись во мнениях относительно возможности восстановления РФ в G8 – Трамп

Стефанчук надеется на компромисс и согласование кандидатур членов комитетов Рады в понедельник

Москалькова вернулась из Киева в Москву

Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой

Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

Премьер-министр Молдовы поздравила Украину с Днем независимости

Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

Президент Евросовета Туск рекомендует "Большой семерке" пригласить на следующую встречу не Россию, а Украину в качестве гостя

Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА