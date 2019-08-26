Политика

10:41 26.08.2019

Стефанчук надеется на компромисс и согласование кандидатур членов комитетов Рады в понедельник

1 мин читать
Стефанчук надеется на компромисс и согласование кандидатур членов комитетов Рады в понедельник

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассчитывает, что подгруппа по формированию комитетов в понедельник придёт к компромиссу и согласует кандидатуры членов комитетов.

"Все выходные мы работали над вопросами, чтобы внести свои предложения в перечень комитетов. Сейчас мы их будем обсуждать. Надеюсь, что мы сможем выйти на компромиссное решение, если нет, то продолжим заседание дальше", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник.

Он отметил, что главный вопрос в обсуждении сегодня - предложения политических сил и внефракционных депутатов по наполнению комитетов.

"Будем работать долго и не менее плодотворно, чем мы работали до этого", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждаться на заседании первой группы (по вопросам работы профильных комитетов) - согласование повестки дня на первую сессию, процедурные вопросы, такие, "как доклад председателя, внеочередное послание президента".

Он рассказал, что партия "Слуга народа" готова "каждой из оппозиционных сил отдать по комитету для руководства, а самим взять первого заместителя или секретаря".

При этом Стефанчук подчеркнул, что все будет зависеть от предложений представителей других политсил.

Теги: #верховная_рада #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:12 26.08.2019
Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере - претендент на главу профильного комитета

Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере - претендент на главу профильного комитета

14:25 23.08.2019
Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

14:25 23.08.2019
"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

13:23 23.08.2019
Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады

Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады

12:12 23.08.2019
ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

12:04 23.08.2019
На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

16:05 22.08.2019
В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

15:02 22.08.2019
"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Рады

"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Рады

14:37 22.08.2019
Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе

Подготовительная группа рассмотрит персональный состав комитетов Рады на следующей неделе

10:31 22.08.2019
Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Порошенко и Вакарчук записались в комитет Рады по внешней политике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

Президент Евросовета Туск рекомендует "Большой семерке" пригласить на следующую встречу не Россию, а Украину в качестве гостя

Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

Зеленский: Украина – многовековая и одновременно молодая страна

ПОСЛЕДНЕЕ

Москалькова вернулась из Киева в Москву

Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой

Продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций обсудили Порошенко и Волкер

Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Зеленскому нравятся два кандидата на пост премьера

Премьер-министр Молдовы поздравила Украину с Днем независимости

Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

Президент Евросовета Туск рекомендует "Большой семерке" пригласить на следующую встречу не Россию, а Украину в качестве гостя

Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

США планируют открыть консульство в Гренландии - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА