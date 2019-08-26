Стефанчук надеется на компромисс и согласование кандидатур членов комитетов Рады в понедельник

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассчитывает, что подгруппа по формированию комитетов в понедельник придёт к компромиссу и согласует кандидатуры членов комитетов.

"Все выходные мы работали над вопросами, чтобы внести свои предложения в перечень комитетов. Сейчас мы их будем обсуждать. Надеюсь, что мы сможем выйти на компромиссное решение, если нет, то продолжим заседание дальше", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник.

Он отметил, что главный вопрос в обсуждении сегодня - предложения политических сил и внефракционных депутатов по наполнению комитетов.

"Будем работать долго и не менее плодотворно, чем мы работали до этого", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждаться на заседании первой группы (по вопросам работы профильных комитетов) - согласование повестки дня на первую сессию, процедурные вопросы, такие, "как доклад председателя, внеочередное послание президента".

Он рассказал, что партия "Слуга народа" готова "каждой из оппозиционных сил отдать по комитету для руководства, а самим взять первого заместителя или секретаря".

При этом Стефанчук подчеркнул, что все будет зависеть от предложений представителей других политсил.