Политика

10:38 26.08.2019

Москалькова вернулась из Киева в Москву

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Москалькова вернулась из Киева в Москву

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в Киев находится в Москве, сообщили в ее пресс-службе.

"Татьяна Николаевна в Москве, работает", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в понедельник.

О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.

Как предполагали СМИ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на прошлой неделе прилетала в Москву, а Москалькова - в Киев, чтобы решить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Однако до сих пор информации об итогах визитов двух омбудсменов не было.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

Теги: #рф #украина #москалькова
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