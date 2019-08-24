Политика

17:03 24.08.2019

Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

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Порошенко: Евросолидарность не поддержит кандидата от ОПЗЖ на пост вице-спикера

Фракция «Европейская солидарность» не будет поддерживать кандидатуру на должность вице-спикера от «Оппозиционной платформы За жизнь», заявил лидер одноименной политической силы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Дело принципа, чтобы в президиуме Верховной Рады девятого созыва в кресле вице-спикера не сидел представитель кремлевской пятой колонны. Мы с вами должны этого не допустить . Этого категорически нельзя позволить реализовать это кремлевской колонне. Безусловно, решение зависит в том числе и от большинства. Но я уверяю вас, что наша команда в Верховной Раде будет активно противодействовать и просто не даст ни одного голоса за представителя оккупационного блока», - сказал Порошенко на торжественном приеме, устроенном партией «Европейская солидарность» в честь 28-й годовщины независимости Украины в субботу в Киеве.

Теги: #вице_спикер #порошенко #рада #евросолидарность
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