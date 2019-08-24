Политика

15:17 24.08.2019

Премьер-министр Молдовы поздравила Украину с Днем независимости

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Премьер-министр Молдовы поздравила Украину с Днем независимости

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости.

"Уважаемые украинцы, поздравляю вас с Днем независимости Украины! Я очень рада, что нам удалось поднять на новый уровень отношения между нашими странами во время визита в Киев, где мы беседовали с президентом Владимиром Зеленским", - написала Санду на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Через 28 лет после независимости наших стран у нас есть общая цель – интеграция в Европейский Союз, и мы будем продолжать бороться за нее", - добавила она.

Теги: #молдова #день_независимости
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