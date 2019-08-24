Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Украину с Днем независимости.
"Цвета такие же, как у нас, но флаг определенно украинский. Поздравляем Украину с Днем независимости!" - написала она на своей странице в соцстеи Фейсбук в субботу.
Министр также опубликовала в соцсети фотографию с поднятым на флагштоке сине-желтым флагом Украины.
В Украине в субботу проходят праздничные мероприятия по случаю 28-й годовщины Независимости страны.