Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Украину с Днем независимости.

"Цвета такие же, как у нас, но флаг определенно украинский. Поздравляем Украину с Днем независимости!" - написала она на своей странице в соцстеи Фейсбук в субботу.

Министр также опубликовала в соцсети фотографию с поднятым на флагштоке сине-желтым флагом Украины.

В Украине в субботу проходят праздничные мероприятия по случаю 28-й годовщины Независимости страны.