Политика

14:02 24.08.2019

Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

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Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Украину с Днем независимости.

"Цвета такие же, как у нас, но флаг определенно украинский. Поздравляем Украину с Днем независимости!" - написала она на своей странице в соцстеи Фейсбук в субботу.

Министр также опубликовала в соцсети фотографию с поднятым на флагштоке сине-желтым флагом Украины.

В Украине в субботу проходят праздничные мероприятия по случаю 28-й годовщины Независимости страны.

Теги: #швеция #день_независимости #мид
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