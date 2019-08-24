Президент Евросовета Туск рекомендует "Большой семерке" пригласить на следующую встречу не Россию, а Украину в качестве гостя

Президент Европейского Совета Дональд Туск советует лидерам "Большой семерки" (G7) вместо того, чтобы вновь пригласить на следующую встречу лидеров России, в качестве гостя пригласить Украину.

"Когда речь идет о том, приглашать или нет Россию за стол, я бы хотел сказать следующее. Первое – причина, по которой Россия не была приглашена в 2014, все еще сохраняется. Более того, есть и свежая причина – недавняя провокация РФ в Азовском море", - сказал Туск в субботу в Биаррице (Франция) перед началом встречи лидеров стран G7.

Во-вторых, по его словам, Россию пригласили на "Большую семерку" в первый раз, потому, что "мы верили, что она будет развиваться по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека".

"Если среди нас есть кто-либо, кто может сказать с полной уверенностью, что Россия на этом пути, я буду пытаться убедить моих собеседников, что будет лучше пригласить Украину как гостя, конечно, на следующую встречу "Большой семерки", чтобы услышать мнение нового президента (президента Украины Владимира Зеленского – ИФ). Я говорил с ним два дня назад и я знаю, что он был бы в этом заинтересован", - заявил Туск.

При этом он напомнил, что год назад в Канаде президент США Дональд Трамп предложит вновь пригласить Россию в "Большую семерку", открыто заявив, что "аннексия Крыма Россией частично оправдана, и что мы должны принять этот факт". "Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой", - подчеркнул президент Евросовета.