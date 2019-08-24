Политика

12:50 24.08.2019

США планируют открыть консульство в Гренландии - СМИ

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США планируют открыть консульство в Гренландии - СМИ

 Администрация президента Дональда Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии на фоне растущего экономического и стратегического интереса Вашингтона к этому острову, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на письмо госдепа США.

Госдеп утверждает, что идея об открытии консульства в Гренландии - это часть плана по расширению присутствия Соединенных Штатов в Арктике.

У США есть "стратегический интерес в том, чтобы укреплять политические, экономические и коммерческие связи в Арктическом регионе", говорится в письме государственного департамента Конгрессу США, оказавшемся в распоряжении агентства.

Открыть консульство госдеп предлагает в 2020 году в административном центре Гренландии городе Нук. Всего в консульстве, согласно плану госдепа, будут работать семь человек.

Прежде США уже открывали консульство в Гренландии в 1940 году во время нацистской оккупации Дании. Консульство было закрыто в 1953 году.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Власти Дании резко высказались против продажи острова.

Перед отлетом на саммит G7 во Францию Трамп заявил, что он провел телефонный разговор с премьером Дании Метте Фредериксен и назвал ее "замечательной женщиной". Американский президент подчеркнул, что разговор был прекрасным, а отношения между США и Данией - очень хорошие.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

Теги: #сша #гренландия
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