Зеленский: Украина – многовековая и одновременно молодая страна

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 28-го Дня Независимости страны очертил основные вехи в многовековой и современной истории Украины.

"Не совсем правильно говорить, что Украине – 28. Ведь до 1991-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это - лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны", - сказал президент, выступая в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что День Независимости Украины, пожалуй, наиболее важный день в жизни государства.

"Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение – наша ментальная опора, опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит Украина будет двигаться только вперед", - отметил он.

Зеленский указал, что активная борьба за независимость современной Украины началась более 100 лет назад, длилась во времена СССР. "Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники Революции на граните. Это неполный список тех, кто боролся за получение независимости. Кто-то - ценой собственной свободы, а кто-то - ценой собственной жизни. Ради этого одного дня, 24 августа 1991 года. И этот день был неизбежен. Ведь, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде", - сказал в своей речи президента.

Зеленский отметил, что за 28 лет независимости украинцы вместе пережили много различных событий: "Всей страной мы тянули "кравчучки", нарезали купоны и смотрели как "Богатые тоже плачут", имели ваучеры, ходили в "мальвинах", а те, кому повезло, - с пейджерами. Всей страной прыгали на рекордную высоту 6 м 14 см, первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг. Всей страной заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот - на киевлянина Шевченко. Тогда "гол" звучало от Ужгорода до Луганска".

"Всей страной, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало "Ще не вмерла..." Всей страной стояли в очереди в первый "Макдональдс" и слушали "Танец пингвина" от Кузьмы; ждали Армагеддона с наступлением 2000 года и радовались утром, что его пережили; покорили Европу "Дикими танцами" и отстояли демократический выбор в 2004-м, молились за моряков "Фаины" в плену сомалийских пиратов и плакали за горняками на шахте Засядько. Всей страной радовались, когда на кого-то падал венок. Пытались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?", - продолжил он.

Зеленский отметил, что до 2014 года в жизни страны были разные события, непростые, но "теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента – беззаботные".

"Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль. Тогда всей страной мы узнали, что сотня может быть Небесной. А потом на нашу землю пришла война, которую мы встретили всей страной. И это уже не просто художественный прием, потому что мы, в прямом смысле слова всей страной, собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры. Всей страной, в Интернете и возле телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряли смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что в 2014 году Украина и украинцы, как это ни парадоксально, родились второй раз, как страна и как общество.

"Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение, когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь – это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно, наше будущее - наши дети. Эти люди - не просто участники Шествия достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину", - отметил президент.