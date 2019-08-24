Политика

11:46 24.08.2019

Зеленский пояснил, за что любит Украину

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Зеленский пояснил, за что любит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на праздновании Дня Независимости пояснил, за что любит Украину.

"Знаете, когда-то меня спросили: а за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, потому что я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это наш главный хит. Потому что, какую еще песню так знает и так поет каждый из нас? Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины – это большая семья", - сказал президент, выступая в субботу на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Теги: #день_независимости #зеленский
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