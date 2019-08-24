Политика

11:14 24.08.2019

Зеленский образно пояснил боль украинцев из-за оккупации Крыма и части Донбасса: представьте, что сосед отобрал у вас двух детей

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Зеленский образно пояснил боль украинцев из-за оккупации Крыма и части Донбасса: представьте, что сосед отобрал у вас двух детей

Тем, "кто не понимает" боль украинцев в связи с оккупацией Крыма и части территории Донецкой и Луганской областей, президент Украины Владимир Зеленский предложил представить чувства родителей, когда у них отобрали двух детей.

"Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины – это большая семья. И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я поясню очень просто, очень доступным языком: представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей", - сказал он, выступая в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

"Первого ребенка просто украли. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: "Да мы не забирали вашего ребенка, он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок, он испокон веков был нашим. Вы не переживайте, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют возле моря, под солнцем"", - отметил он.

Зеленский продолжил, что по прошествии пяти лет "те, кто был так обеспокоен, говорят: "Да вроде все нормально, ребенок за вами уже не плачет, и вообще – не сильно он на вас и похож". Почему они так говорят? Потому что это – не их ребенок", - подчеркнул президент.

Глава государства продолжил, что "второго ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану". Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти", - образно пояснил он происходящее на Донбассе.

Президент Украины отметил, что каждый день у каждого из украинцев "разрывается сердце". "И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!" - убежден он.

Теги: #оккупация #день_независимости #зеленский
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