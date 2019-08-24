Политика

00:33 24.08.2019

Трамп в сентябре и октябре усилит пошлины на китайские товары

1 мин читать

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.

"С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых мы с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%", написал он в твиттере.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

Теги: #пошлины #сша #трамп #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 23.08.2019
Трамп пообещал ответить на введение Китаем пошлин для американских товаров

Трамп пообещал ответить на введение Китаем пошлин для американских товаров

17:21 23.08.2019
Скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох

08:43 23.08.2019
Вьетнамский премьер обеспокоен ситуацией в Южно-Китайском море

Вьетнамский премьер обеспокоен ситуацией в Южно-Китайском море

08:24 23.08.2019
Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

06:52 23.08.2019
МИД КНДР заявил об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

МИД КНДР заявил об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

05:08 23.08.2019
США официально отказали Турции в приобретении комплексов Patriot – телеканал

США официально отказали Турции в приобретении комплексов Patriot – телеканал

04:05 23.08.2019
Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

00:21 23.08.2019
Выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами - постпред Китая в ООН

Выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами - постпред Китая в ООН

12:52 22.08.2019
Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

12:50 22.08.2019
Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам, среди которых сын погибшего командира батальона им.Дудаева

Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

Украине необходима эффективная борьба с коррупцией, земельная реформа, развитие инфраструктуры и государственно-частного партнерства - Зеленский на встрече с президентом ВБ

Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам, среди которых сын погибшего командира батальона им.Дудаева

Послы стран G7 заявляют о преданности в помощи Украине на пути реформ

Порошенко в День памяти жертв сталинизма и нацизма: Наш моральный долг – не допустить повторения подобных преступлений

Кабмин уволил Попову с должности замминистра соцполитики

Секретарь СНБО выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

"Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА