Трамп в сентябре и октябре усилит пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.

"С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых мы с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%", написал он в твиттере.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.