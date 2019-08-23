Политика

22:17 23.08.2019

Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

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Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко выразил обеспокоенность тем фактом, что новая власть не уделяет достаточного внимания формированию международной коалиции поддержки Украины и допустила ослабление давления на Россию США и Франции, сообщила пресс-служба политсилы.

"Сейчас эта мощная мировая солидарность становится слабее, появляются разговоры о том, что они уже пригласят Россию обратно в большую восьмерку... Необходимо обеспечить место Украины в мире и соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Это не вопрос политики, а вопрос сохранения страны. Мы должны влиять на наше будущее, какая судьба ждет наше государство, народ, Вооруженные силы Украины, церковь, язык. Большая цена заплачена за нашу независимость", - сказал лидер "Евросолидарности".

Также Порошенко принял участие во флешмобе, организованном в честь Дня государственного флага в центре Киева на Михайловской площади. Отмечается, что это мероприятие прошло также в 15 городах страны.

Порошенко напомнил, что украинские военные с риском для их жизней поднимают флаг в освобожденных от боевиков городах, а также пообещал сделать все возможное для возвращения Донбасса и Крыма в Украину.

"Под этим флагом мы освобождали, и Славянск, и Лисичанск, и Северодонецк, освобождали две трети оккупированного Донбасса. Люди рисковали жизнью для того, чтобы поднять украинский сине-желтый флаг над каждым освобожденным городом, селом и поселком. Я хочу, чтобы как можно быстрее мы вернули его в Донецк и Луганск, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай. Сделаем все возможное, чтобы Украина вернулась в Донбасс, а Донбасс вернулся в Украину, и чтобы Украина вернулась в Крым, а Крым вернулся в Украину", - отметил Порошенко.

Также он отметил, что важным шагом во время его президентства стало внедрение воинского приветствия "Слава Украине! Героям Слава!", А также гимна украинского войска.

"Мы всегда помним, что вернули наше историческое воинское приветствие, наш гимн Вооруженных Сил Украины« родились мы большой часа", - сказал Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" поблагодарил украинцев за неравнодушие в отношении Украины и ее национальных символов.

"Создание украинской государственности, а именно украинской армии, защиту украинского языка, создание нашего независимого автокефальной соборной единой православной церкви - это основы украинской государственности. На все это нас вдохновляет украинский флаг. Благодарен, что вы неравнодушны и храните Украину, наш флаг!", - отметил Порошенко.

Кроме того Порошенко отметил символичность избрания местом для проведения флешмоба Михайловской площади, на которой разыгрывались трагические события Революции Достоинства.

Теги: #беспокойство #порошенко #украина #международная_коалиция
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