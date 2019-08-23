Политика

21:43 23.08.2019

Украине необходима эффективная борьба с коррупцией, земельная реформа, развитие инфраструктуры и государственно-частного партнерства - Зеленский на встрече с президентом ВБ

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Украине необходима эффективная борьба с коррупцией, земельная реформа, развитие инфраструктуры и государственно-частного партнерства - Зеленский на встрече с президентом ВБ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Группы Всемирного банка Девида Малпасса за поддержку Украины и проинформировал его о шагах, запланированных в реформировании страны.

"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул он на встрече с Малпассом в пятницу, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что 5 сентября начнет работу новосозданный Антикоррупционный суд.

Президент Украины также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Зеленский выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Глава украинского государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который запланирован осенью в Мариуполе.

 

Теги: #президент #вб #зеленский #украина #встреча
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