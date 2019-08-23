Политика

19:16 23.08.2019

Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам, среди которых сын погибшего командира батальона им.Дудаева

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Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам, среди которых сын погибшего командира батальона им.Дудаева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #зеленский #гражданство
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