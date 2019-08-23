Политика

17:30 23.08.2019

Порошенко в День памяти жертв сталинизма и нацизма: Наш моральный долг – не допустить повторения подобных преступлений

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Порошенко в День памяти жертв сталинизма и нацизма: Наш моральный долг – не допустить повторения подобных преступлений

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко почтил жертв сталинизма и нацизма, сообщает в пятницу сайт политической партии.

"В память о невинно погибших и замученных, вспоминая страшную цену политической близорукости, нашим моральным долгом является не допустить повторения подобных преступлений. Сегодня у нас нет альтернативы европейской солидарности, единства и бескомпромиссности в защите общих ценностей. Только так сможем не допустить новой беды. Пусть мир и согласие навсегда воцарятся на земле свободной Украины и процветающей Европы!", - говорится в сообщении на сайте партии.

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа в день подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и секретного дополнительного протокола, "который разделил Европу на сферы влияния". Провозглашен Европейским парламентом 2 апреля 2009 года.

Теги: #порошенко
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