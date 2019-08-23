Политика

14:55 23.08.2019

Секретарь СНБО выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

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Секретарь СНБО выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк выступает за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, за частичную их монетизацию.

Как сообщает пресс-служба СНБО, выступая на международном ветеранском волонтерском форуме в пятницу в Киеве, Данилюк высказался, в частности, за частичную их монетизацию, "поскольку льготы, которые существуют на бумаге, но которыми невозможно воспользоваться на практике, – раздражитель, который выстраивает недоверие".

Говоря о Едином реестре ветеранов, над созданием которого сейчас работает Министерство по делам ветеранов, секретарь СНБО Украины отметил: "Главный вопрос – чтобы никто не был забыт, чтобы государство никого не потеряло. Президент и СНБО будут предоставлять в этом максимальную поддержку".

Данилюк также считает важным поддержку на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов.

"Есть очень много успешных примеров, и их нужно брать как модель, поддерживать всех, кто хочет себя реализовать в бизнесе, предпринимательстве", - сказал он.

По убеждению секретаря СНБО Украины, одним из приоритетов государственной политики должна также стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде.

"Всем людям трудно просить помощь для себя. А тем, кто привык защищать других, это очень сложно. Государство должно это понимать и проявлять инициативу, протягивать руку помощи", - сказал Данилюк.

"Государство не должно откупаться от ветеранов льготами. Должно быть партнерство – доверие, уважение и открытость", - подытожил Данилюк.

Он также пообещал создать при СНБО Украины "контактную линию" для внесения ветеранами предложений, и заявил, что открыт для такого общения через социальные сети.

Теги: #снбо #ветераны #данилюк #льготы
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