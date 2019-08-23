Политика

14:25 23.08.2019

"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

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"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

Партия "Европейская солидарность" назовет кандидата на должность вице-спикера Верховной Рады после консультаций с фракциями меньшинства, сообщила избранная народным депутатом от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, которая является первым заместителем председателя Верховной Рады 8-го созыва.

"Мы скажем об этом после консультаций с нашими партнерами и другими политическими фракциями меньшинства", - сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, какую кандидатуру "Евросолидарность" рекомендует на должность вице-спикера.

Ранее Геращенко заявила, что партия "Европейская солидарность" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады.

Теги: #верховная_рада #геращенко #евросолидарность
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