"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

Партия "Европейская солидарность" назовет кандидата на должность вице-спикера Верховной Рады после консультаций с фракциями меньшинства, сообщила избранная народным депутатом от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, которая является первым заместителем председателя Верховной Рады 8-го созыва.

"Мы скажем об этом после консультаций с нашими партнерами и другими политическими фракциями меньшинства", - сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, какую кандидатуру "Евросолидарность" рекомендует на должность вице-спикера.

Ранее Геращенко заявила, что партия "Европейская солидарность" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады.