Политика

13:23 23.08.2019

Кремль с осторожным оптимизмом оценивает отношения РФ и Украины в связи с началом диалога Путина с Зеленским

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Кремль с осторожным оптимизмом оценивает отношения РФ и Украины в связи с началом диалога Путина с Зеленским

В Кремле с осторожным оптимизмом относятся к российско-украинским отношениям, считая важным диалог президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров (между Путиным и Зеленским) и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить, заявление Путина последних дней, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Теги: #рф #зеленский #песков #украина #путин
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