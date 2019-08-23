Политика

13:23 23.08.2019

Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады

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Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады

Народные депутаты Украины на подготовительном заседании Верховной Рады определили состав временного президиума парламента.

"В соответствии с доработанной информацией в первой подгруппе вносится предложение Верховной Раде Украины выбрать во временный президиум первой сессии - Разумкова Дмитрия как главу подготовительной депутатской группы, Стефанчука Руслана от политической партии "Слуга народа", Иоффе Юлия от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Кожемякина Андрея от "ВО "Батькивщина", Забродского Михаила от партии "Европейская солидарность" и Железняка Ярослава от политической партии "Голос"", - сказал избранный нардепом от "Слуги народа", представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук на заседании подготовительной депутатской группы.

Соответствующее предложение поддержали на заседании единогласно.

Как известно, первое заседание Верховной Рады 9-го созыва запланировано на 29 августа.

Теги: #верховная_рада
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