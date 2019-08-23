Политика

12:32 23.08.2019

Вопрос возврата украинских моряков РФ попытается увязать с санкциями, возвращением в формат встреч высокого уровня - Зеркаль

2 мин читать
Вопрос возврата украинских моряков РФ попытается увязать с санкциями, возвращением в формат встреч высокого уровня - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль допускает, что до декабря украинские военнопленные моряки будут возвращены Россией домой.

"На мой взгляд, к декабрю они точно вернутся. Поскольку Путин будет пытаться связать эти вопросы с санкциями, своим возвращением в формат встреч высокого уровня и остальными вопросами. Дело моряков будет у него разменной монетой", - сказала Зеркаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 20 августа.

Она добавила, что российская сторона пытается выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву путем продолжения уголовного процесса над моряками, что является неприемлемым.

"Их цель - заставить нас признать их юрисдикцию рассматривать уголовное дело. В то же время ни мы, ни весь мир не считаем - как раз на основании решения Трибунала - что имело место уголовное нарушение и что у России есть право привлекать к ответственности наших моряков", - пояснила дипломат.

При этом представитель украинского МИД отметила, что вопрос освобождения украинских моряков поднимается на каждой встречи высокого уровня.

"Мы не ждем. Мы на самом деле работаем со всеми нашими партнерами. Моряки в повестке дня каждой встречи на высоком уровне. Вопрос моряков ставил и Трамп во время встречи с Путиным, и Макрон", - рассказала Зеркаль.

При этом она констатировала, что нет принудительного исполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву.


Полный текст интервью замглавы МИД Елены Зеркаль будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #моряки #рф #украина #зеркаль #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 23.08.2019
В Киеве на День Независимости без осадков, температура воздуха до +27°

В Киеве на День Независимости без осадков, температура воздуха до +27°

12:21 23.08.2019
Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

11:52 23.08.2019
Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

11:35 23.08.2019
Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад, он ни к чему не приводит

Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад, он ни к чему не приводит

10:35 23.08.2019
Twitter обжаловал в ВС РФ штраф, наложенный за непредоставление сведений о локализации персональных данных россиян

Twitter обжаловал в ВС РФ штраф, наложенный за непредоставление сведений о локализации персональных данных россиян

10:15 23.08.2019
Москалькова прибыла в Киев - пресс-служба омбудсмена

Москалькова прибыла в Киев - пресс-служба омбудсмена

10:12 23.08.2019
В Киеве ожидают визита Москальковой - посольство РФ

В Киеве ожидают визита Москальковой - посольство РФ

10:10 23.08.2019
Кабмин назначил гендиректора госавиапредприятия "Украина"

Кабмин назначил гендиректора госавиапредприятия "Украина"

09:41 23.08.2019
Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

09:21 23.08.2019
Приглашение России на встречу G7 дает шанс России изменить деструктив в своем поведении – Зеркаль

Приглашение России на встречу G7 дает шанс России изменить деструктив в своем поведении – Зеркаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

В Киеве ожидают визита Москальковой - посольство РФ

Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

ПОСЛЕДНЕЕ

На телеканалах во время предвыборной кампании в Раду фиксировалась несбалансированность информации и политджинса - Нацсовет

Кравчук считает целесообразным проводить парады ко Дню Независимости в юбилейные даты

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

Зеленский: альтернативы Дню Независимости быть не может, а участвовать в любых шествиях люди имеют право

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

Гройсман выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят над освобожденными Крымом и Донбассом

Зеленский обсудил с Трюдо неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий - Песков

В "Евросолидарности" возмущены сужением сферы деятельности комитета Рады по свободе слова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА